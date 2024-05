FERMO Lo scorso 10 maggio le Volanti della Questura di Fermo, transitando sul ponte tra Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio, hanno intercettato un nordafricano (40enne pluripregiudicato) su un monopattino elettrico. L’uomo, alla vista dei poliziotti si dava alla fuga, ma veniva raggiunto e bloccato nei pressi dello Skate Park. Con lui aveva un coltello di circa 20 cm rubato insieme al monopattino.

L'indagine

Il cittadino tunisino è dedito allo spaccio di stupefacenti, reato per il quale è stato più volte condannato, nonché in passato si è reso responsabile di un tentato omicidio, quando nel 2014, unitamente ad altri soggetti, feriva gravemente un connazionale per un regolamento di conti nel mondo dello spaccio. L’uomo era attenzionato da tempo