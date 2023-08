Tolentino, cade dalla scala mentre sistema la canna fumaria: 57enne grave ​soccorso dall'eliambulanza

TOLENTINO - Infortunio domestico nelle campagne di Tolentino, in contrada Redentore. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 57 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo era salito su una scala per eseguire dei lavori a una canna fumaria, ma improvvisamente, avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra dopo un volo di quattro o cinque metri. Sul posto gli operatori del 118 che, vista la gravità delle condizioni dell’uomo, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza a Torrette. Sono intervenuti anche i carabinieri di Tolentino e gli ispettori dello Spsal dell'Ast.