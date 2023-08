Atto vandalico sul muro della basilica di San Nicola: caccia agli autori dell'ignobile gesto

TOLENTINO - Atto vandalico ai danni di uno dei muri di recinzione del cortile della ex scuola Bezzi, nella zona retrostante il complesso monumentale della Basilica di San Nicola.

Da quanto si è potuto ricostruire, sembrerebbe che alcuni ragazzi con una sbarra di ferro, rinvenuta proprio nei pressi del manufatto, sia stata utilizzata per scalzare i mattoni, aprendo una profonda fessura sul muro, indebolendo anche la portata muraria e rischiando che tutta la recinzione in ferro potesse cadere sulla via sottostante. Grazie alle telecamere presenti l’autorità giudiziaria sta indagando e risalendo agli autori di questo gesto.