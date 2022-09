Puntine da disegno gettate sull'afalto della Montelabbatese, bucate le ruote delle bici di un gruppo di ciclisti

PESARO - Si fora una ruota, poi un'altra e un'altra ancora fino a quando restano a piedi tutti i ciclisti - una trentina - di un gruppo di appassionati che stava percorrendo la strada Montelabbatese in bicicletta. Scesi a controllare l'asfalto i malcapitati hanno amaramente scoperto che il tratto era lastricato di puntine da disegno, piccoli aculei che hanno bucato le gomme e costretto i ciclisti a fermarsi.

Puntine da disegno sull'asfalto, 30 ciclisti appiedati

Un atto vandalico, uno scherzo di pessimo gusto, un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie se qualcuno avesse perso il controllo della due ruote, o di ogni altro mezzo di passaggio. La rabbia dei malcapitati è montata rapidamente, mentre il gruppo si attrezzava a riparare i danni. Certamente una vicenda preoccupante, che vale la pena non sottovalutare: in un tratto così ad alta densità di traffico come la Montelabbatese, una situazione del genere potrebbe avere conseguenze drammatiche.