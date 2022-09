GRADARA Stava percorrendo l’autostrada A14 nel tratto pesarese compreso tra Gabicce Mare e Gradara in direzione Sud quando per cause che sono ancora in corso di accertamento ha tamponato un Tir che lo precedeva lungo la corsia. Probabilmente stava rientrando a casa. Al volante della vettura un ragazzo di 22 anni residente a Senigallia che è rimasto ferito.



L’incidente è accaduto ieri sera intorno alle 19. Sul posto anche per ragioni di velocità del soccorso è atterrata un’eliambulanza chiamata dagli stessi agenti della polizia stradale intervenuti per i rilievi del tamponamento. L’elisoccorso ha trasferito il giovane all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Secondo i primi accertamenti il 22enne ha riportato un trauma toracico e varie ferite anche il ricovero a Torrette ha motivazioni precauzionali e il ragazzo non è in pericolo di vita.

Gli accertamenti



Gli accertamenti di legge sono stati effettuati dagli uomini della polizia stradale di Fano rapidamente intervenuti. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti ma non è mai stato bloccato. Tra le ipotesi sulle ragioni dell’incidente un possibile colpo di sonno oppure un maloreì che potrebbero aver colpito il ragazzo.