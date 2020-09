Squarciata la ruota di un’auto in sosta: si riaffaccia l’incubo del vandalo seriale

CASTELFIDARDO - Un nuovo atto vandalico riaccende la rabbia e i timori di quanti parcheggiano l’auto nel piazzale di Palazzo Soprani. Dopo mesi di ritrovata tranquillità, ignoti hanno squarciato lo pneumatico della vettura di un impiegato di un’attività locale, lasciata in sosta sul retro dello storico edifico.



Pur essendo di proprietà privata, il parcheggio regolamentato con disco orario è infatti di uso pubblico a seguito della convenzione siglata fra l’allora proprietario-costruttore e il Comune di Castelfidardo. Si allunga così l’elenco dei danneggiamenti subiti per imprecisati motivi da giugno 2018, molti dei quali nei confronti di alcuni residenti dello stesso palazzo sono stati segnalati ai carabinieri di Castelfidardo che hanno avviato le indagini. Diverse coincidenze ed alcune testimonianze escluderebbero l’ipotesi di una ragazzata, aprendo a diversi e più inquietanti scenari. La maggior parte degli episodi risale al periodo giugno 2018-giugno 2019, quando la serie di atti vandalici è finita al centro della riunione congiunta convocata dall’amministratore dei due condomini entrambi proprietari del piazzale, Palazzo Soprani e Paolo Soprani. Dopo quell’incontro, al quale tuttavia non avevano preso parte tutti i residenti, non erano stati più denunciati altri casi.

