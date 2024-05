PORTO SAN GIORGIO - I carabinieri di Fermo e Porto San Giorgio hanno deciso di intensificare i controlli sul territorio per contrastare fenomeni come il traffico di droga, la criminalità urbana e altre forme di microcriminalità in aumento su tutta la zona.

LEGGI ANCHE: Ancona, numerosi reati commessi sul territorio: emesso un foglio di via (3 anni) per un 40enne

I numeri

Nel servizio straordinario sono state impiegate 5 (cinque) pattuglie e 12 militari che hanno pattugliato il centro, il lungomare e la stazione ferroviaria identificando 183 soggetti di cui 53 con precedenti di polizia e 119 veicoli. Nel corso del servizio il reparto speciale del Nas ha effettuato mirati controlli presso esercizi di cibo da asporto irrogando sanzioni amministrative per 1.500 euro per omessa tracciabilità di prodotti alimentari