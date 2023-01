MONTEGRANARO - Consiglio, bilancio approvato. Ma è di nuovo scontro. Durante la seduta dei giorni scorsi ha colpito l’uscita dell’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Beverati che ha richiamato, a sorpresa, gli emendamenti presentati in Regione dal Pd e relativi al finanziamento per il palazzetto dello sport a La Croce.



La cifra



Oggetto del contendere, i 750mila euro previsti dal bilancio regionale con cifre, secondo i Dem in Regione, che anziché giungere nelle casse comunali avrebbero dovuto essere dirottate in primis a favore dei piccoli Comuni, per una somma distratta da Montegranaro per 100mila euro. La seconda proposta avrebbe invece visto l’utilizzo di 250mila euro per la ristrutturazione del palas di Fabriano, anziché il completamente della struttura cittadina. Infine, 400mila euro, spalmati su due annualità, da investire sullo screaning mammografico. Per Beverati, insomma, il Pd, all’opposizione in Regione, avrebbe tentato di stornare i fondi finendo per compromettere l’opera attesa nel centro calzaturiero.

Accuse alle quali ieri ha risposto il gruppo Avanti Montegranaro, per il quale nessuno in maggioranza si è ricordato di raccontare «come è andata realmente e come è finita questa storia. Sarà forse perché a votare l’emendamento che ha tolto 200mila euro a Montegranaro sono stati i loro padri politici? L’emendamento presentato da Antonio Mastrovincenzo, a titolo suo personale e non del Pd regionale, è stato votato in maniera negativa, non solo dalla maggioranza ma dagli stessi consiglieri del Pd, tra cui Fabrizio Cesetti che negli scorsi anni ha lavorato sodo per ottenere un milione e mezzo di euro per la costruzione del palasport. Al contrario, nella commissione presieduta dal leghista Marinelli, è STATO presentato un emendamento per ridurre l’importo di finanziamento a Montegranaro di 200mila euro a favore di Ponzano di Fermo, per volere dello stesso leghista. Emendamento approvato dalla maggioranza di Fratelli d’Italia, Lega e Fi».



Il dubbio



L’opposizione si chiede dunque «chi è che opera contro Montegranaro? È da notare come il finanziamento ottenuto da Cesetti in tempi passati sia rimasto intoccabile sino a quando al governo della Regione c’era il centrosinistra. Al contrario le garanzie promesse da altri esponenti della destra cittadina non sono valse molto, e appena l’attenzione è calata si è scelto di ridurre l’importo finanziato».