MACERATA Il decreto del Cipe che assegna fondi per 2,2 milioni di euro per l’adeguamento dell’impianto antincendio di una parte del vecchio ospedale di Macerata è del 2013, nei giorni scorsi all’albo pretorio della Ast è apparsa la determina dirigenziale di affidamento provvisorio della gara. Sono passati undici anni e ancora non si vede la partenza del cantiere per un’opera che pure è di primaria importanza stante lo stato degli impianti in ospedale.

I dettagli

Due le offerte presentate per la gara di 2,2 milioni di euro e affidamento al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla Inveni di Montefano e dalla Artigiana Elettrika di Jesi. Fa sorridere leggere i documenti che illustrano la cronistoria degli appalti pubblici e le dichiarazioni dei politici di turno che, sotto elezioni, immaginano lavori fatti in pochi mesi: forse se ne sono convinti leggendo i propri post sui social. Dalla determina dirigenziale della Ast di Macerata appena pubblicata all’albo pretorio si evidenzia appunto la cronistoria del lavoro per l’adeguamento dell’impianto antincendio nel vecchio ospedale di Macerata.

Ecco gli atti più signifcativi. «Delibera Cipe 16/2013 e successivo decreto del 15.7.2016 di individuazione degli interventi ammessi fra i quali l’intervento denominato “Lavori di adeguamento normativa antincendio Vecchio Complesso Ospedale di Macerata – 1° Lotto 3° stralcio”, per un importo di 2.242.339,5 euro. Determina direzione generale Asur del 10.10.2017 di approvazione del progetto preliminare dei Lavori di adeguamento normativa antincendio. Determina Dg Asur 560/2018 di aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Determina Dg/Asur 470/2021 di approvazione del progetto esecutivo. Scheda 1984932/12.4.2022 di affidamento dell’incarico di direzione lavori. Nota 1960580 del 9.3.2022 di nomina del nuovo Rup. Scheda 2097454 del 20.9.2022 di affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per aggiornamento del progetto esecutivo. Determina del commissario straordinario Ast di Macerata 205 del 3.3.2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai fini dell’adeguamento dello stesso al vigente prezzario Regione Marche e indizione procedura negoziata per appaltare i lavori. L’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato il 16 marzo dello scorso anno sul sito internet dell’Ast. Nove le manifestazioni di interesse, soltanto due le offerte. Sono passati undici anni, passerà altro tempo per vedere la fine dei lavori.