FERMO Depressione, solitudine e senso di isolamento, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, disturbi d'ansia, bullismo: per fronteggiare, superare ed evitare tutto questo, la Provincia di Fermo ha partecipato a un bando nazionale e il progetto è stato, unico nelle Marche, finanziato (125mila euro il costo totale). Ali-Mens è il titolo del progetto che unisce Ali, inteso come libertà, e Mens, la mente, in un percorso di benessere fisico che ha nel suo cuore anche l’alimentazione.

I giovani

«Vogliamo che i giovani siano davvero i protagonisti del progetto e che trovino nella Provincia un’istituzione aperta ad accogliere le loro aspettative» esordisce Pisana Liberati, consigliera della provincia di fermo delegata all’Istruzione. Il progetto coinvolge, oltre ai partner, l’Ufficio Scolastico per le Marche, gli Ambiti Territoriali Sociali, il Coni Marche, i Comuni della Provincia di Fermo, le Scuole secondarie di secondo grado, le organizzazioni sportive del territorio provinciale, ma tutte le realtà saranno interessate dalle azioni. «Un progetto molto importante, unisce più realtà, permette di rendere davvero attivi i giovani. La Provincia di Fermo si conferma punto di riferimento importante, siamo un ente che c’è e si sente sul territorio», sottolinea il presidente Michele Ortenzi.

Il progetto

Il progetto punta a promuovere la pratica sportiva come strumento concreto di integrazione tesa a contrastare gli elementi che vincolano la partecipazione sociale dei giovani nella società e nella comunità di appartenenza. Il tutto, grazie alla stretta collaborazione con il Polo Urbani, veicolando messaggi di sana educazione alimentare. I vari partner si muoveranno all'interno dei principali luoghi di ritrovo giovanile formali e informali nell'area di competenza della provincia di Fermo: Centri di Aggregazione Giovanile (Cag), associazioni, istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e parrocchie. Portavoce è la 33enne Giulia Morici, esperta di social media. Nella Provincia di Fermo sono residenti 18.711 giovani tra i 14 e i 35 anni di cui 4.715 in età tra i 14 e i 19 anni. La popolazione scolastica delle scuole superiori pubbliche è pari a 6.923, con il 3.8% di alunni con certificazione di handicap ai quali si aggiungono studenti con Bisogni Educativi Speciali. Tante le attività previste. Tra queste in primis laboratori di quartiere nei comuni di Amandola, Falerone, Montegranaro, Pedaso e a scuola. Poi Summer camp, Come in (comunità educante inclusiva, il Mirror game. Sicur@mente web coinvolge invece i Cag, le scuole, le parrocchie, il progetto “Che forza le emozioni!”. Spazio poi a “ Più sai e meglio stai” che coinvolge le classi terze e quarte degli istituti alberghieri di Porto Sant’Elpidio e di Sant’Elpidio a Mare in attività riguardanti il ruolo dell’attività fisica. Prossimo appuntamento il 15 aprile, ore 9.30 al Teatro delle Api, 400 studenti incontreranno Andrea Paris, mago e mentalista. “Potranno – conclude Pisana Liberati - comprendere quanto è facile ingannare la mente, far sembrare realtà quello che invece non è».