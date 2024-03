SAN BENEDETTO Conoscere il Piceno attraverso le infrastrutture digitali. Il progetto che vede in campo ben sei Comuni assieme a San Benedetto nel ruolo di capofila che si è aggiudicato un finanziamento di 150mila euro erogato dal Fondo unico nazionale del turismo. Risorse che saranno dirottate sulla promozione del territorio attraverso siti e applicazioni digitali.

Le somme

Ben 149.972 euro stanno per arrivare nelle casse municipali di San Benedetto quale Comune capofila per il finanziamento intercettato partecipando al bando regionale per interventi da proporre al ministero del Turismo relativi alla ripartizione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di contro capitale. Complessivamente l’investimento sarà di 300mila euro ma metà della cifra sarà sostenuta dagli enti e avrà la durata di due anni. A partecipare oltre San Benedetto, i Comuni di Ripatransone, Acquaviva, Monsampolo, Grottammare, Cupra e Massignano. Ma in cosa consiste il progetto? Nel lancio di modelli di turismo intelligenti e sostenibili nel Piceno attraverso la digitalizzazione e le tecnologie innovative. Ovvero infrastrutture digitali che permetteranno di far conoscere non solo la Riviera ai turisti ma l’intero territorio attraverso applicazioni sul cellulare. In che modo? Arrivando in una località come San Benedetto e scaricando un’applicazione si potrà conoscere le potenzialità e le proposte dell’intero territorio circostante, quindi le spiagge di San Benedetto, Cupra e Grottammare ma anche la Rocca di Acquaviva così come lo scenario collinare di Ripatransone o di Monsampolo. Quindi parchi, spiagge, enogastronomia, itinerari da affrontare in bicicletta e tutti gli eventi del territorio. «Questo bando – afferma l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – ci permette di vendere al meglio il nostro territorio perché non ha senso parlare di singole località ma occorre creare un pacchetto vacanze che includa il mare come i borghi. Promuovere l’intero territorio».

L’obiettivo

Obiettivo che sposa anche le richieste che in questi mesi sono state avanzate dall’Associazione albergatori che sta spingendo affinché la Riviera si doti di un sito all’altezza delle località turistiche al fine di veicolare l’immagine dell’intero territorio. Operazione che farà da apripista anche ai servizi integrati regionali ossia la creazione di un sito dove ogni comune delle Marche avrà la sua pagina e che a sua volta confluirà sul sito dell’Italia. Una sorta di sito matriosca che permette di conoscere regioni e località annesse. Intanto la giunta, nell’ultima riunione, ha approvato la programmazione degli eventi commerciali per il periodo marzo-aprile tra cui figurano: “Street Food Festival”, “Spring Sports” e “Spazio Creativo”. Inoltre per le iniziative culturali del periodo primaverile l’amministrazione ha stanziato 44.700 euro tra cui la rassegna “Incontri con l’Autore”, la quarta edizione della rassegna “In Art” e la stagione dei concerti 2024.