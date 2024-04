ASCOLI In occasione del raduno nazionale dei Bersaglieri, in programma dal 2 al 5 maggio, arriva anche un app che aiuterà i visitatori ad orientarsi durante la loro visita in città. Come spiega il sindaco Marco Fioravanti «stiamo ultimando i preparativi con una bella squadra capitanata dal nostro segretario generale Vincenzo Pecoraro. Ascoli è pronta ad abbracciare uomini e donne che hanno sempre operato con professionalità e umanità, in un momento particolare per il mondo. I Bersaglieri sono un simbolo della nostra nazione, rappresentano il nostro avvenire proprio nel centenario della loro fondazione. Voglio dire ai nostri concittadini che sopratutto nella giornata del 5 maggio, tutti dovranno fare uno sforzo per ospitare così tante persone. Non potremo mettere la macchina sotto casa e dovremo lasciare il percorso libero. Questa app è stata realizzata per migliorare l’accoglienza. Sarà un momento di rilevanza nazionale, si stanno prenotando alberghi da Civitanova a Pescara, ci saranno tanti che verranno qui. Hotel e b&b si stanno preparando a dovere. Merito anche al prefetto Sante Copponi; insieme a lui stiamo predisponendo un ottimo piano sicurezza, ma un plauso anche alla Regione e all’associazione Bersaglieri».

L’applicazione

Il dirigente comunale del settore Urbanistica e transizione digitale Maurizio Piccioni spiega il funzionamento della app: «È utilizzabile per i sistemi Ios e Android. Abbiamo creato un Qr Code che rimanda all’indirizzo Openstreetmap, che è su base open source. Sono stati presenti diversi livelli informativi, come i punti di informazione turistica, i percorsi, le fermate dei bus navetta, il posizionamento dei punti medici. Si può capire a che distanza ci si trova dalle zone d’interesse. C’è tutto il percorso che i bersaglieri faranno, basta scansionare il Qr per ottenere anche la mappa dei parcheggi. Possiamo parlare di bersaglieri 2.0». Il presidente dell’Associazione nazionale Bersaglieri Ottavio Renzi aggiunge: «Qui ci sentiamo a casa. È la terza volta che ci raduniamo qui dopo il 1997, 2004 e torniamo oggi perché qui siamo stati accolti con generosità e ospitalità. C’è stata grande simbiosi con l’amministrazione, il primo cittadino ci ha dato sostegno vitale. Ad Ascoli arriveranno migliaia di bersaglieri con le loro famiglie, ci saranno ben 54 fanfare che allieteranno i Comuni con i loro concerti».

Il programma

Si inizia il 2 maggio con la cerimonia dell’alzabandiera a Piazza Roma, poi al Forte Malatesta ci sarà l’inaugurazione della mostra del Museo storico dei Bersaglieri e tanti altri eventi. Sabato 4, la messa celebrata dall'ordinario militare Santo Marcianò. La giornata clou sarà domenica 5, con piazza del Popolo che accoglierà il passaggio dei bersaglieri e il passaggio della “stecca” tra Ascoli e la città che ospiterà il raduno 2025.