Ancora un infortunio sul lavoro, precipita dall'impalcatura per 6 metri: arriva l'eliambulanza

MONTEGRANARO - La lunga sequenza di incidenti sul lavoro che si stanno ripetendo negli ultimi mesi, dai cantieri alle campagne, si arricchisce di un altro episodio. Oggi è volato da un’impalcatura un uomo a Montegranaro.

Sul posto la Croce Gialla, il ferito ha riportato traumi agli arti ed al busto. Un volo di circa 6 metri, che per fortuna, però, non sembra aver prodotto lesioni fatali. Il ferito è stato stabilizzato e caricato in elicottero alla volta dell’ospedale regionale di Torrette dove rimane in osservazione. Sul posto si sono portati anche i carabinieri. Ieri l’incidente choc a Monte Urano: il titolare di un’impresa edile è finito con il braccio nell’impastatrice di una betoniera.