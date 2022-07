Un altro infortunio sul lavoro: operaio 21enne in ospedale dopo la caduta dall'impalcatura

MONTECASSIANO - Infortunio sul lavoro questa mattina a Sambucheto di Montecassiano. albanese di 21 anni è caduto da una impalcatura ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Si tratta di un dipendente di una ditta edile in subappalto.

L’allarme è partito alle 9.20: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il giovane precipitato da circa due metri. L’operaio è stato trasportato in ospedale in codice giallo per una serie di lesioni, escoriazioni e traumi. Sono in corso le indagini da parte dello Spsal dell’Area Vasta 3.