Infortunio choc sul lavoro: cade per 5 metri dall'impalcatura, grave operaio 57enne

NUMANA - Un volo da un’altezza di cinque metri mentre svolgeva dei lavori di manutenzione in una delle strutture del Centro Vacanze di Marcelli. L'infortunio sul lavoro è avvenuto alle 11 del mattino sotto gli occhi attoniti dei colleghi che lavoravano nella struttura. A rimanere gravemente ferito è stato un operaio di 57 anni. Si tratta di un dipendente di una ditta di manutenzioni residente a Sirolo.

All’improvviso è precipitato al suolo mentre si trovava a lavorare su un trabattello, un’impalcatura tubolare mobile su ruote, usato principalmente per lavori di edilizia, verniciatura o impiantistica in generale.

L’operaio cinquantenne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Osimo guidati dal comandante Luigi Ciccarelli, era da solo in quel momento sull’impalcatura mobile quando, per cause ancora tutte da chiarire, è caduto di sotto e ha sbattuto violentemente la testa riportando diverse fratture in tutto il corpo. L’impatto con il suolo è stato violentissimo. A soccorrerlo per primo è stato un suo collega che si trovava da un’altra parte della struttura non troppo distante dal luogo dell’incidente. È stato lui a sentire il tonfo improvviso e secco della caduta dell’uomo. Immediatamente il collega ha chiamato i soccorsi precipitandosi vicino al ferito che, nel frattempo, si trovava a terra immobile e privo di sensi.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti a sirene spiegate l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano e l’automedica del 118. Subito le sue condizioni sono apparse gravi ed è servito l’intervento dell’eliambulanza per trasportarlo immediatamente all’ospedale regionale di Torrette. Così Icaro si è alzato in volo dal nosocomio dorico per raggiungere il luogo dell’incidente e per trasportare d’urgenza in ospedale il ferito classe 1965. Da ieri si trova a lottare tra la vita e la morte ed è in gravissime condizioni. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri di Numana. Proprio i militari si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e per effettuare i rilievi del caso insieme agli ispettori dell’Asur. Saranno loro a cercare di andare in fondo a questa storia per capire se siano state rispettate tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro.

