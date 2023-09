MONTE URANO - Un incidente agghiacciante, come le grida di dolore del ferito e la scena che si è parata davanti agli occhi dei soccorritori. Ha perso un braccio, un uomo al lavoro nella tarda mattinata di ieri in un cantiere nel centro storico di Monte Urano, nei pressi della chiesa di San Rocco. Trasportato all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza, è stato sottoposto ad una delicata operazione nel pomeriggio, nel tentativo di ricomporre l’arto, brutalmente tranciato da una betoniera.

Il ferito, un 53enne titolare di un’impresa edile, residente a Monte Giberto, si è visto risucchiare il braccio dall’impastatrice di cemento. Resta da capire se vi sia stato qualche malfunzionamento del macchinario o se la pompa si sia riattivata all’improvviso, sorprendendo l’esperto lavoratore.



La dinamica



Di fatto, l’arto è stato reciso e l’uomo, rimasto cosciente malgrado il dolore lancinante, ha subito consistenti perdite di sangue. Immediato l’sos al 118, intervenuto con ambulanza ed automedica della Croce Azzurra. Le gravi condizioni del 53enne, subito medicato per tamponare l’emorragia, hanno spinto a chiedere l’intervento di Icaro, atterrato pochi minuti più tardi alla zona industriale del Comune calzaturiero, per trasportare il ferito a Torrette. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, un equipaggio dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, mentre il transito veicolare è stato temporaneamente interrotto. A

i militari il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, insieme al servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria di Fermo. Sentiti i colleghi dell’imprenditore ed alcuni testimoni che si trovavano in prossimità del cantiere al momento del dramma. L’incidente ha destato sconcerto, sia per la dinamica cruenta che per i tantissimi episodi di incidenti sul lavoro che negli ultimi mesi si stanno ripetendo in tutta Italia.