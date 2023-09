Dodici grammi di coca, un machete e una pistola a gas: manette per un 30enne irregolare sul territorio a Fermo

FERMO Importante operazione da parte della Polizia che ha arrestato a Porto San Giorgio ieri notte (13 settembre) intorno alle 3.00 un cittadino di origini albanesi di 30 anni già irregolare sul territorio. L'accusa è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

LEGGI ANCHE: Fano, tenta la fuga con la droga in tasca. Inseguito e agguantato, molla un calcio al poliziotto prima di essere arrestato. Trovato il registro dei clienti

L'arresto

La polizia aveva intimato l’alt una macchina con un uomo a bordo che procedeva in senso opposto di marcia rispetto alla volante.

Agli agenti non è sfuggito il dettaglio che l’uomo, prima di fermare la marcia, aveva preso qualcosa nell’abitacolo e aveva lanciato dal finestrino anteriore due involucri di colore bianco (poi recuperati, con all'interno 60 palline in cellophane con quasi 11 grammi di cocaina). All’interno del veicolo sono state rinvenute altre tre dosi contenenti un grammo di cocaina. La droga sequestrata è stata posta sotto sequestro insieme ai 755 euro trovati nel portafogli dell'uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo, in cucina è stato rinvenuto un grosso machete in metallo di 49 centimetri mentre nell’armadio della camera da letto è stata scoperta una scatola con all’interno una pistola a gas e un borsello contenente 2.800 euro.