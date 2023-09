FANO Preso con la droga, tenta la fuga e molla un calcio a un agente. Arrestato.

E’ la storia di un ragazzo di appena 19 anni ritenuto al centro di un giro di spaccio nel quartiere Sant’Orso di Fano. Il giovane non studia e non lavora. Lunedì sera i poliziotti della squadra mobile della Questura di Pesaro e del Commissariato di Fano lo hanno atteso al rientro in scooter nel suo garage. Raccolti vari indizi sulla sua attività di spaccio, lo hanno fermato per un controllo. Il giovane però ha reagito ed è scappato saltando su una pila di casse di legno e aggrappandosi alla ringhiera che portava alla strada.



Qui un agente lo ha afferrato per una gamba, ma lui ha reagito mollandogli un calcio. Poi la fuga nelle vie limitrofe. Una corsa durata qualche minuto finchè è stato riacciuffato. Durante il percorso aveva mollato il borsello, ma gli agenti lo hanno ritrovato. All’interno c’erano 25 grammi di marijuana suddivisi in 11 dosi già pronte per lo spaccio al dettaglio. Poi la perquisizione è proseguita a casa dove il ragazzo aveva un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ma soprattutto un registro della contabilità con tutte le annotazioni delle vendite delle dosi di droga.

Il giro di droga: tremano in diversi

Un appunto che verrà attenzionato per scoprire il giro di clienti ed eventuali fornitori dello stupefacente. Nonostante la giovane età sembrava essere un punto di riferimento per coetanei e ragazzi. Ieri è stato portato davanti al giudice per l’udienza di convalida. Ha provato a dire che la droga era per uso personale e non con fini di commercio. L’arresto è stato convalidato e l’avvocato Marco Defendini ha chiesto i termini a difesa. Il giudice ha stabilito l’obbligo di firma giornaliero come misura cautelare. Il ragazzo, circa un anno fa, era già stato arrestato e trovato in possesso di una quarantina di grammi di stupefacente.