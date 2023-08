PESARO Un chilo di droga, prodotti contraffatti, lavoratori in nero e scontrini non rilasciati. Ecco il bilancio dei controlli delle fiamme gialle nel mese di agosto. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, hanno intensificato i controlli a contrasto dei traffici illeciti in materia economico-finanziaria, con particolare attenzione alla tutela del made in Italy e dei diritti della proprietà intellettuale, al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché al rispetto della normativa sulla circolazione stradale.



Gli obiettivi



Oltre al consueto impiego delle pattuglie, i controlli hanno visto l’ulteriore schieramento del personale specializzato Anti Terrorismo Pronto Impiego, i Baschi Verdi, nonché le unità cinofile antidroga. Oggetto di controllo i parchi pubblici, le stazioni ferroviarie e i locali ove si è concentrata la movida agostana. Sotto osservazione anche il porto di Fano con un’unità navale per prevenire e reprimere ogni forma di traffico illecito perpetrato via mare.



I numeri



Sono state identificate 1.226 persone, di cui una destinataria di un provvedimento di rintraccio, controllati 771 veicoli nonché elevate 90 violazioni al codice della strada. I finanzieri pesaresi hanno complessivamente sottoposto a sequestro oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente (marijuana, hashish ed eroina) anche grazie all’ausilio delle specializzate unità cinofile antidroga con i cani Ebro e Alex, denunciando alla Procura della Repubblica due persone per violazione della normativa penale in materia di stupefacenti e con la segnalazione per consumo alla Prefettura di Pesaro Urbino di 4 ragazzi. Nel corso del servizio lungo il litorale sono stati controllati 16 esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto della normativa sul sommerso di lavoro. All’esito dei controlli, 8 soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Pesaro per violazione della normativa sui diritti d’autore e connessi. In materia di sommerso di lavoro sono stati individuati 9 lavoratori in nero o irregolari mentre per altri 2 soggetti la posizione è in corso di approfondimento: una delle attività controllate, a seguito delle riscontrate violazioni di natura giuslavoristica, sarà segnalata per i seguiti di competenza all’Ispettorato del Lavoro di Pesaro.

I controlli

Nell’ambito dei controlli alle attività commerciali in materia di canone di abbonamento speciale RAI e di corretta emissione telematica degli scontrini e delle ricevute fiscali sono state riscontrate rispettivamente una e 18 irregolarità. Sono stati, inoltre, sequestrati 1.361 prodotti insicuri e 4.788 articoli contraffatti con la conseguente denuncia di un soggetto alla Procura della Repubblica di Pesaro ai sensi degli articoli 474 (commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) del codice penale. Sono stati 71 i controlli di polizia a imbarcazioni da diporto e unità da pesca. Sono stati quindi identificati 92 soggetti e rilevate 14 violazioni di carattere amministrativo. Sono stati avviati 16 controlli finalizzati ad accertare il possesso da parte dei vari rivenditori delle previste autorizzazioni alla commercializzazione all’interno dell’area demaniale marittima, nonché la sussistenza di specifici requisiti igienico sanitario per la vendita del prodotto ittico.