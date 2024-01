Houthi, l'arsenale dei ribelli dello Yemen: missili iraniani e sovietici, aerei senza pilota e motoscafi. Cosa sappiamo

In pochi anni i ribelli Houthi nello Yemen hanno accumulato un arsenale di armi antinave, fatto da missili - sia da crociera che balistici -, ma anche aerei senza pilota e motoscafi, che stanno utilizzando per minacciare la navigazione e le spedizioni nel Mar Rosso. La maggior parte delle armi di ultima generazione arriva dall'Iran, ad eccezione di alcuni sistemi dell’era sovietica e di progetti cinesi leggermente meno antiquati.

L'arsenale degli Houthi: cosa sappiamo

Le forze Houthi possiedono missili antinave ormai da quasi un decennio e negli ultimi anni la capacità militare del gruppo è migliorata notevolmente. Come spiega l'International Institute For Strategic Studies, quando presero il controllo dello Yemen settentrionale, compresa la capitale Sanaa, tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, gli Houthi si dotarono dei primi missili antinave: vecchi P-21 e P-22 di fabbricazione sovietica, il leggermente più moderno cinese C-801. Armi che provenivano da scorte militari yemenite. Chiamati Rubezh B21/B22 e Al-Mandab 1, questi missili sono ancora utilizzati dai ribelli, ma non è chiaro se rimangano operativi o quanti ne possiedano. Negli ultimi anni, però, le forze Houthi hanno messo le mani su attrezzature nuove e migliori, con l'aiuto dell'Iran, compiendo numerosi attacchi.

Nel 2016 hanno colpito il catamarano da trasporto truppe degli Emirati HSV-2 Swift e hanno tentato di assaltare la USS Mason (DDG-87), un Arleigh Cacciatorpediniere missilistico.

Gli Stati Uniti hanno risposto con missili da crociera da attacco terrestre Tomahawk (LACM) contro obiettivi Houthi. In questi attacchi, gli Houthi avrebbero usato missili antinave di fabbricazione iraniana. Nel 2019, il cacciatorpediniere missilistico guidato USS Forest Sherman (DDG-98) della Marina statunitense ha intercettato una nave nel Mar Arabico che contrabbandava armi di fabbricazione iraniana nello Yemen, inclusa una versione del cinese C-802, missile da crociera antinave (ASCM). L'Iran ha iniziato a produrre il C-802 con autonomia di 120 chilometri a livello nazionale negli anni '90 e lo ha sviluppato con autonomia di 200 km e di 300 km. Non è chiaro quali versioni abbiano ricevuto gli Houthi, ma il gruppo ha affermato che i loro C-802 hanno una portata di 300 km.

Nelle parate del 2022 e del 2023, hanno svelato ulteriori ASCM: c'erano anche due versioni antinave del Quds/351 LACM iraniano, ma anche missili balistici e razzi guidati con tecnologia iraniana a infrarossi. I due più pesanti, entrambi con testate superiori a 300 chilogrammi, sono l'Asef, con gittata di 450 km, e il Tankil, con gittata di 500 km.