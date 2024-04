Macerata, nella casa del pusher armi e droga: sul mercato poteva valere oltre mezzo milione

MACERATA - Fermano un giovane di 24 anni che aveva appena acquistato 150 grammi di hashish da un 22enne e i carabinieri trovano una vera e propria centrale dello spaccio. E' risultato di una operazione portata avanti dal reparto operativo nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Macerata che ha portato all'arresto di due giovani e al sequestro di 46 chili di hashish suddivisi in panetti, 410 grammi di marijuana in quattro involucri e 10 grammi di cocaina purissima. È stata rinvenuta la somma in contanti di 1.620 euro, assieme tre bilancini elettrici e quattro telefoni cellulare. La droga immessa sul mercato avrebbe fatto guadagnare circa mezzo milione di euro.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione è stata sequestrata anche una pistola beretta modello 35 calibro 7,65 con 23 cartucce. L'operazione ha portato all'arresto del 22 enne maceratese che abita in via Cairoli e del cliente 24enne residente a Fabriano, già giudicato per direttissima in mattinata.