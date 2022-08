Cade dall'impalcatura in casa, paura per un 38enne di Porto Sant'Elpidio. Lesioni alla gamba, arriva l'elisoccorso

PORTO SANT’ELPIDIO - Trentottenne caduto dall’impalcatura di casa di Porto Sant'Elpidio, oggi pomeriggio, mentre stava facendo alcuni lavoretti domestici. In questo caso si è trattato di una caduta da un metro e mezzo d’altezza, dunque minimale, ma qualcosa deve essere andato storto perché risulta che il giovane si sia fratturato una gamba, con una lesione in particolare al ginocchio.

L'allarme: allertata anche l'eliambulanza

Per la verità in un primo momento l’incidente sembrava di più grave entità, tanto che sono piombati tutti sulla Statale, in via Cavour, a nord di Porto Sant’Elpidio, quartiere Fonte di Mare. Sul posto la squadra infermieristica di Sant’Elpidio a Mare con il personale sanitario dell’automedica 118 di Civitanova e i sanitari della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con l’ambulanza, per accompagnare il ferito all’ospedale civitanovese. Era stata allertata anche l’eliambulanza, che era sul punto di atterrare quando è stata fatta rientrare ad Ancona senza ferito.