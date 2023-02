Ascoli, precipita dall'impalacatura in centro: operaio in condizioni critiche. Secondo infortunio sul lavoro in pochi giorni

ASCOLI - Un altro infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere del centro storico di Ascoli, dove un operaio è caduto da una impalcatura, l'uomo sarebbe avvenuto in condizioni critiche.

È accaduto queta mattina intorno alle 9.30 in un cantiere in via delle Stelle ad Ascoli, dove un operaio è precipiato da un'impalcatura per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. La macchina dei soccorsi è partita immediatamente, viste le lesioni, i sanitari hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per un rapido trasferimento dell'operaio al trauma center del Torrette di Ancona. le sue condizioni sono critiche.

Si tratta del secondo episodio simili avvenuto in pochi giorni nell'Ascolano, il 20 gennaio scorso, infatti, un operaio era precipiato dal ponteggio di un cantiere in via Soderini. In quel caso l'uomo aveva riportato diverse fratture.