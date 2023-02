Fermo, l'ultimo grande gesto d'amore di una malata di tumore: muore a 71 anni e dona gli organi

FERMO - Una vita che, mentre si spegne, regala speranza ad altri malati. Grande gesto d'amore da parte di una donna di 71 anni e della sua famgilia, che nel momento più tragico hanno deciso di donare gli organi.

Trovato a terra in un lago di sangue con una bottiglia di rum in mano: 54enne gravissimo

È avvenuto nei giorni scorsi all'ospedale di Murri di Fermo, dove è avvenuta una donazione di tessuti corneali al reparto di rianimazione dell’ospedale Murri di Fermo. "La donatrice - spiega la direzione sanitaria -, 71 anni di età , aveva subito un delicato intervento per un tumore soltanto 2 anni fa. Si ricorda che le neoplasie, per la maggior parte, secondo i protocolli vigenti, non costituiscono causa di esclusione alla donazione di organi e tessuti. In una corsa contro il tempo il laboratorio analisi del Murri, diretto dal Dr Salvatore Licitra, ha eseguito i test ed un tampone che ha escluso il contagio da Covid. Alla luce dei risultati si è potuto provvedere al prelievo. Tutto il personale coinvolto desidera esprimere il proprio cordoglio per la perdita ed il ringraziamento alla famiglia".