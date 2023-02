Speranza che nasce dal dolore: donati gli organi di 2 pazienti a Camerino. Sono già stati impiantati

CAMERINO - Due mometi tragici regalano speranze ad altri malati e alle loro famiglie. È successo all'ospedale di Camerino dove, negli ultimi giorni, le equipe mediche si sono prodigate perchè il dono preziosissimo di due persone decedute non andasse sprecato. Tanto che, dopo un doppio espianto, tutti gli organi donati sono stati già reimpiatati ad altri malati.

“Sono stati effettuati espianti di organi a seguito di due decessi e sono già stati tutti impiantati - commenta il Direttore dell’U.O.C Anestesia e Rianimazione di Camerino dott. Angelo Leo che insieme alla Dr.ssa Tiziana Ciccola, coordinatrice locale donazione, hanno gestito il complesso e delicato intervento realizzato da un’equipe multidisciplinare giunta dall’Ospedale Torrette di Ancona.

Si è trattato di un paziente di 73 anni di Camerino deceduto a causa di un evento cerebrovascolare acuto, i cui parenti hanno acconsentito alla donazione, in questo caso il fegato è stato trapiantato a Milano, mentre i reni a Genova presso l’Ospedale San Martino.

Il secondo paziente, invece, di Potenza Picena è deceduto a 68 anni per un’emorragia cerebrale e sono stati prelevati i reni, di cui uno è stato trapiantato ad Udine e l’altro a Vicenza, mentre il fegato è stato trapiantato ad Ancona e le cornee sono state destinate alla Banca degli Occhi di Fabriano, che provvederà di conseguenza sulla base delle richieste.

“E’ straordinario come attraverso la donazione di organi si realizzi un servizio alla vita, - sottolinea il Dott. Antonio Draisci, Commissario Straordinario dell’AST di Macerata - per questo porgo la mia riconoscenza ai donatori e alle loro famiglie che permettono, in questo modo, di tutelare il bene più prezioso della persona”.

L’Assessore alla Sanità regionale dott. Filippo Saltamartini ha rimarcato come “I marchigiani si sono dimostrati particolarmente generosi nel 2022: abbiamo superato quota 100 trapianti, a breve comunicheremo i dati definitivi, e molti degli organi arrivavano proprio dalla nostra regione. E la provincia di Macerata sta dando molto al sistema: è di pochissimi giorni fa anche la notizia del decesso di una 73enne a Civitanova, che ha regalato una speranza a ben tre persone donando fegato e reni. Mi sento di ringraziare le famiglie per il grande gesto di generosità, amore e altruismo che compiono, e poi tutto il personale sanitario che contribuisce a realizzare il miracolo di salvare vite mettendo a frutto tanta solidarietà”.