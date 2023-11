Ascoli, il gesto più bello nel momento più triste: lei muore, marito e figli dicono sì al dono di organi

ASCOLI - Nel momento del dolore più cupo, i figli ed il marito danno il loro assenso al gesto d'amore più bello, con il via libera all'espianto degli organi che può regalare speranza ad altri malati

La donna è deceduta il 4 novembre, all’età di 75 anni, presso la Rianimazione dell’Ospedale Mazzoni, diretta dalla dr.ssa Ida Di Giacinto ed il marito ed i figli, nonostante il dolore, non hanno esitato nel dare il consenso alla donazione di organi da parte della loro familiare. Il quadro clinico all’ingresso in Rianimazione risultava già drammatico ed ha esitato in morte cerebrale con il coinvolgimento dell’equipe della Medicina Legale diretta dal dr. Pietro Alessandrini e dei Neurologi diretti dalla dr.ssa Cristina Paci. Il prelievo di reni e fegato è stato effettuato dall’ équipe chirurgica proveniente dall’ospedale Torrette di Ancona.

"La Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, i medici e gli infermieri dell’UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Mazzoni, con il coordinatore locale, dr.ssa Danieli, - si legge in una nota dell'Ast - ringraziano sentitamente i familiari che hanno permesso questo atto di grande generosità capace di trasformare il momento di dolore più grande nella speranza di vita per altri.

Uno speciale ringraziamento va, inoltre, a tutto il personale coinvolto che ha profuso generosamente il proprio impegno e la propria professionalità per portare a termine con successo il prelievo multiorgano".