Porto Sant'Elpidio, schianto tra auto: due feriti, grave una donna soccorsa dall'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Un brutto incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, a Porto Sant'Elpidio: il bilancio è diei due feriti, con una donna, più grave, portata in elaimbulanza all'ospedale regionale di Torrette.

Lo schianto è avvenuto in via della Pace, in zona Faleriense, dove, par cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, si sono scontrate due auto condotte da un uomo ed auna donna. I soccorittori della Croce Verde hanno assistito entrambi i feriti: l'uomo è stato stabilizzato sul posto e poi portato all'ospedale Murri di Fermo, per la donna è stato deciso il trasferimento a Torrette in eliambulanza.