Uno cade dalle scale e batte la testa, l'altro è privo di sensi e ubriaco nel cantiere: doppio intervento di Polizia e 118

ANCONA - Uno cade dalle scale, batte la testa e perde sangue, l'altro è privo di sensi sulle assi di un cantiere, pesantemente ubriaco: doppio intervento nela notte delle Polizia di Ancona e del 118.

Marotta, incendio nella notte: auto distrutta dal fuoco vicino al casello dell'autostrada

Il primo intrevento è avvenuto ieri sera verso le 22:00, in Corso Carlo Alberto, in quanto veniva segnalata la presenza di un uomo che, privo di sensi, era coricato su alcune tavole di legno sotto il ponteggio di un cantiere.

Giunti sul posto gli uomini della Polizia appuravano che l'uomo, 45enne di origini rumene, versava in condizioni di incoscienza a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. Riusciti con difficoltà a fargli riprendere conoscenza i poliziotti allertavano immediatamente il 118, il quale, una volta giunto sul posto trasportava l'uomo presso il locale Ospedale per le cure del caso.



Più tardi gli operatori di Polizia sono intervenuti nei pressi di via San Marcellino a seguito di una segnalazione della presenza di alcune tracce di sangue all'interno di un condominio della zona. Giunti sul posto gli operatori effettivamente riscontravano la presenza di alcune tracce ematiche all'interno del palazzo, che conducevano all'abitazione di un condomino. Quest'ultimo si presentava ai poliziotti con una vistosa ferita sulla testa e riferiva loro che, nel rientrare a casa, scivolava sulle scale sbattendo il capo. Gli operatori di Polizia tranquillizzavano l'uomo, allertavano i soccorsi e attendevano il loro arrivo. Una volta giunto personale medico questo provvedeva al trasporto del malcapitato presso il locale Ospedale per le cure del caso.