Marotta, incendio nella notte: auto distrutta dal fuoco vicino al casello dell'autostrada

MAROTTA - Allarme questa notte a Marotta, dove un incendio, le cui cause sono ancora da stabilire, ha praticamente distrutto un'auto parcheggiata vicnino al casello dell'autostrada A14.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte poco prima delle ore 3:30 nei pressi del casello autostradale di Marotta per l'incendio di un'auto. Sul posto la squadra di Fano, con in supporto personale da Pesaro con autobotte, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'auto e l'area dell'intervento.