Fermo, occupano una cabina elettrica, irruzione della polizia: denunciati 3 stranieri e un italiano

FERMO - Occupano una cabina elettrica: la Polizia di Fermo fa irruzione e denuncia 3 maghrebini ed un italiano, due di loro anche per possesso di oggetti atti a offendere.

È successo a Fermo alcuni giorni, quando la Polizia ha ricevuto la segnalazione del danneggiamento e della conseguente occupazione di una cabina dell’energia elettrica nel quartiere San Tommaso. Immediato l’intervento degli investigatori della squadra mobile e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che facevano irruzione nella cabina e scovavano, nascosti al suo interno, un cittadino marocchino, classe 1978, un cittadino tunisino 1983, entrambi noti alle forze dell’ordine nonché un cittadino algerino classe 1985 ed un cittadino italiano classe 2000, residente nel fermano. Due di loroi, il tunisino di quarant’anni e il marocchino di quarantanove anni venivano trovati rispettivamente in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 27 cm ed una tronchese della lunghezza di 16 cm. In ragione dei fatti i quattro soggetti venivano tutti denunciati per l’occupazione del bene pubblico mentre i due soggetti trovati in possesso del coltello e della tronchese venivano denunciati anche per il possesso di oggetti atti ad offendere.