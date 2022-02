La cabina elettrica ora si sdoppia. I residenti in strada con i cartelli: «Una vergogna metterla nell'aiuola»

FANO - Una prova di ingombro entro due settimane: è quello che hanno deciso ieri sera i tecnici, convocati dall’assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli, per verificare l’impatto che determinerà la nuova cabina dell’Enel in via dello Squero. Ma non sarà una cabina sola: l’unico impianto previsto originariamente è stato diviso in due. Una cabina verrà simulata nei pressi dell’isola ecologica nel piazzale dei Calafati e un’altra cabina verrà impostata imitandone l’ingombro nell’aiuola di via dello Squero.

Slot machine-bancomat, il "mago" controlla da casa le vincite imminenti in tutta Italia: quando è ora passa all'incasso. Sequestrati 40 pc

Ilari: «La pezza peggio del buco»

Altre soluzioni sembra siano state tutte scartate dai tecnici. Per Gianluca Ilari della Lega: «La pezza è peggio del buco: invece di provocare un danno se ne procurano due. L’amministrazione comune deve assumersi tutta la responsabilità dello scempio che si andrà a fare, per un errore che è stato compiuto nel progettare i lavori. Ora a fare le spese saranno i residenti e i turisti».

Successivamente all’installazione di questi due prototipi, le assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli e all’arredo urbano Barbara Brunori, quest’ultima dichiaratamente contraria alla soluzione dell’aiuola di via dello Squero, incontreranno i residenti e gli operatori commerciali per condividere con loro la soluzione migliore. Ma già da ieri questi ultimi sono scesi sul sentiero di guerra: hanno infatti incontrato i giornalisti in uno scenario che ricorda le bandiere rosse innalzate dai residenti di Metaurilia contro le insidie della statale Adriatica Sud o, andando più indietro nel tempo, le lenzuola stese dagli abitanti di via Palazzi dove era stato dirottato un senso si marcia di viale Gramsci.

Via dello Squero appare tappezzata di manifesti contro la posizione della centralina dell’Enel, un impianto di 5 metri di lunghezza e di 2 e mezzo di altezza che provocherebbe un grave danno ambientale. Non si capisce infatti come, se da una parte si qualifica il vicino immobile del Manfrini e si prolunga la passeggiata romantica dalla darsena borghese, dall’altra si impianti un parallelepipedo in mezzo a un’aiuola sulla banchina che conserva ancora tutto il suo colore locale di ambiente marinaro.

«Dormirò nell'aiuola con una tenda»

«Sono disposta a piantare una tenda e a dormirci dentro – ha dichiarato Simona Bertozzini, una signora pesarese che ha acquistato casa a Fano suggestionata dalla sua bellezza e che domenica scorsa ha sorpreso gli operai a porre i picchetti per segnalare l’area d’ingombro –. Una struttura che toglie luce e visuale alle case di fronte e rovina l’estetica di tutta la passeggiata. E’ una vergogna».

Il problema non è dato solo dalla cabina per l’impianto di sollevamento acque di piazzale Amendola, ma anche dall’esigenza del Lido di avere più energia, perché le due cabine in attività a causa dell’aumento delle utenze non sono più sufficienti.

«Un punto idoneo – ha segnalato Aldo Cioccolini dipendente di Enel in pensione – potrebbe essere nei pressi dell’area ex Vittoria, molto vicino a piazza Andrea Costa e sufficiente a servire tutta la zona Nord del Lido, mentre quella Sud, compresa via dello Squero, potrebbe essere allacciata alla cabina esistente di viale Cairoli svincolata dalla parte restante del territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA