San Benedetto, colpito da emorragia cerebrale ha donato gli organi. Prelevati fegato e cornee

SAN BENEDETTO- Oggi mercoledì 9 agosto, all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto è stato portato a termine un prelievo multiorgano da un donatore di 77 anni morto in Rianimazione per emorragia cerebrale. Sono stati prelevati il fegato e le cornee; i reni purtroppo sono risultati non idonei in base agli esami ematochimici e strumentali eseguiti durante l’accertamento di morte cerebrale.

LEGGI ANCHE: Pesaro, quartiere Montegranaro Muraglia contro la maxi antenna vicino case a asilo. «Faremo ricorso a Mattarella»

Prelievo possibile

Il prelievo è stato possibile innanzitutto grazie all’enorme gesto di altruismo e generosità dei familiari, concordi e favorevoli alla procedura, congiuntamente alla professionalità di tutto il personale sanitario coinvolto.

L'attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del Crt marche di Ancona, del Nitp di Milano, dell’Anatomia Patologica del Mazzoni di Ascoli Piceno e tutto il personale sanitario del presidio ospedaliero di San Benedetto (Neurologia, Rianimazione, Blocco Operatorio, Consulenti specialisti, Laboratorio analisi, Radiologia) che ha gestito una procedura lunga e complessa quale un prelievo multiorgano da cadavere a cuore battente.