ASCOLI - È stata trovata sul cortile del suo condominio gravemente ferita. Dopo alcuni giorni di agonia una donna ascolana di 36 anni è morta, all’ospedale di Torrette dove era stata trasferita, a seguito delle ferite riportate a seguita della caduta.





Sono ancora da chiarire le cause: non si tralascia nessuna ipotesi e non si esclude neppure che possa essersi trattato di un tragico incidente domestico. Da quanto si apprende la donna viveva insieme con la sua famiglia in un condominio di Borgo Solestà. Qualche giorno fa, alle centrale operativa del 118 arriva la richiesta di intervento nel popoloso quartiere ascolano e quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 hanno trovato la trentaseienne gravemente ferita. Stando ad una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dalla finestra dell’appartamento in cui viveva, posto al piano rialzato del palazzo.

Un volo di pochi metri che però le ha provocato dei seri traumi. Agli occhi dei medici e degli infermieri giunti sul posto a bordo di un’ambulanza, le condizioni della trentaseienne sono apparse subito gravi. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un quadro clinico assai complesso tale da rendersi necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo, con il passare dei giorni, le condizioni della ragazza si sono ulteriormente aggravate fino a sopraggiungere la morte cerebrale.



A questo punto, da quanto si apprende, i familiari avrebbero deciso di compiere un ultimo gesto d’amore e di generosità dando l’assenso alla donazione degli organi. Una giovane donna strappata alla vita troppo presto e che getta un velo di tristezza in quanti la conoscevano e non sanno darsi una spiegazione. Restano da comprendere le cause della tragedia che si è consumata nell’arco di pochi giorni e che ha gettato nella disperazione i famigliari della trentaseienne.