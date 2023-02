Trovato a terra in un lago di sangue con una bottiglia di rum in mano: 54enne gravissimo

ANCONA - Steso a terra in un lago di. Situazione choc in via Ascoli Piceno nella zona a ridosso del Piano dove alcuni passanti hanno visto e hanno subito chiesto l'intervento di soccorso un uomo disteso a terra con tanto sangue intorno. Immediato l'intervento dellache ha trovato in mano al 54 enne, visibilmente ubriaco una bottiglia di rum. Difficile da capire se il sangue vicino all'uomo sia la conseguenza di una caduta o di una lite. Immediato il trasporto all'ospedale di Torrette, le sue condizioni sono gravi.