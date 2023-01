Infortunio sul lavoro: corsa in codice rosso all'ospedale Mazzoni

ASCOLI - Infortunio poco fa in un cantiere edile del centro storico di Ascoli dove un operaio si è fatto male. Sul posto è giunta un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni che ha provveduto a trasportare il ferito al pronto soccorso dove è giunto in codice rosso per i traumi riportati. Sul posto i carabinieri e gli ispettori del lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

* NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO