MONTEGRANARO - La lunga sequenza di incidenti sul lavoro che si stanno ripetendo negli ultimi mesi, dai cantieri alle campagne, si arricchisce di un altro episodio. È volato da un’impalcatura, nella mattinata di ieri, un uomo a Montegranaro. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 del mattino, quando i militi della Croce Gialla sono stati chiamati ad intervenire per un ferito, con traumi agli arti ed al busto.

La distanza

Un impatto violento a terra dopo un rovinoso volo nel vuoto, da un’altezza di circa 6 metri, che per fortuna, però, non sembra aver prodotto lesioni fatali. Il ferito è rimasto infatti cosciente durante le operazioni di soccorso ed ha dato segnali confortanti ai sanitari che gli hanno prestato le prime cure. Vista la dinamica dell’incidente e per scongiurare eventuali lesioni interne, i soccorritori hanno ritenuto opportuno richiedere il supporto dell’eliambulanza, atterrata fuori dall’ospedale di Montegranaro per la presa in carico del paziente.

Le cure

L’uomo è stato stabilizzato e caricato in elicottero alla volta dell’ospedale regionale di Torrette dove rimane in osservazione. Non è in pericolo di vita. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe perso l’equilibrio mentre camminava sulla passerella di un’impalcatura: una scivolata che lo ha proiettato a terra. Fortunatamente sarebbe caduto sulle gambe, evitando così traumi al capo ed alla schiena che avrebbero potuto provocare conseguenze decisamente peggiori.

La lista

Di certo la frequenza di episodi che si sono verificati in tutta Italia nelle ultime settimane desta preoccupazione, appena 24 ore prima nella vicina Monte Urano è capitato l’incidente choc a un imprenditore edile che ha perso un braccio, tranciato nella betoniera. Inoltre tre le vittime nelle ultime settimane per incidenti in campagna. Si riaccendono prepotentemente i riflettori sul tema della sicurezza degli ambienti di lavoro e l’esigenza di adottare tutte le precauzioni per arginare i rischi.