Precipita da un impalcatura mentre lavora in un cantiere a Pagliare del Tronto: giovane trasportato in ospedale

PAGLIARE DEL TRONTO - Infortunio sul lavoro dopo le 13 in un'azienda di Pagliare del Tronto frazione di Spinetoli. Un giovane dipendente è caduto da una impalcatura; inizialmente è stato richiesto l'intervento dell' Eliambulanza per il trasporto all'ospedale di Torrette, ma alla fine si è deciso per il trasferimento all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Nella caduta ha riportato diversi traumi.