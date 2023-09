Corridonia, un'auto in contromano sulla rotatoria e scontro frontale sullo svincolo: un ferito

CORRIDONIA - Scontro frontale sulla rotatoria per imboccare la superstrada a Corridonia. E' accaduto questo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un'auto avrebbe imboccato la rotatoria contromano per poi scontrarsi con un altro veicolo che invece procedeva nel giusto senso di marcia. Impossibile evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere un ferito e i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi.