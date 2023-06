Porto Recanati, l'auto impazzita piomba sul muretto. Tragedia sfiorata e sindaco furioso: «Abbiamo la targa»

PORTO RECANATI - Per fortuna, a quell'ora, c'era poca gente, altrimenti il blitz dell'auto impazzita avrebbe potuto avere un bilancio ben peggiore. Un'auto ha infatti percorso in contromano il tratto tra corso Matteotti e piazza Carradori, finendo per schiantarsi sul muretto. Furioso il sindaco Andrea Michelini: «Per fortuna non si è fatto male nessuno, ma abbiamo la targa».

"Vi dobbiamo purtroppo informare - scrive infatti il primo cittadino - che ieri sera si è verificato un fatto increscioso in Piazzetta Carradori. Da quanto riferito da alcune testimonianze, un’auto ha percorso il tragitto Corso Matteotti - Piazza Carradori in senso contrario fino a schiantarsi contro il muretto che delimita la stessa Piazza, distruggendolo come vedete nella foto che alleghiamo. Chi si é macchiato di tale gravissima violazione si è poi dato alla fuga, ma alcuni ragazzi che si trovavano in zona sono riusciti ad annotare la targa della sua autovettura. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della nostra Stazione prontamente intervenuti sul luogo.

Fortunatamente, quando tutto questo si è verificato la Piazza era scarsamente frequentata e si è dunque potuto evitare il peggio.

Contiamo di ripristinare il muretto andato distrutto quanto prima possibile, compatibilmente con le pratiche assicurative che dovranno essere espletate se verrà individuato chi si é reso protagonista di un tale deprecabile episodio per poi darsi alla fuga".