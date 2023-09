Tir contromano in superstrada a Pollenza: paura tra gli automobilisti, decine di segnalazioni

POLLENZA - Tir imbocca lo svincolo della superstrada al contrario. E' successo oggi pomeriggio intorno alle 16 a Pollenza. Il conducente, dopo pochi metri, si è reso conto dell'errore e ha provato a fare manovra per tornare indietro.

Tir contromano in superstrada a Pollenza

Fortunatamente le auto che sopraggiungevano si sono accorte della presenza del mezzo pesante e si sono fermate per consentire la manovra. Il Tir, non senza fatica, è riuscito a rimettersi sulla giusta carreggiata. Diverse le segnalazioni alla polizia stradale che una volta giunta sul posto non ha trovato più il tir e non si segnalano incidenti.