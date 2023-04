ANCONA - Buche ovunque, rampe da brividi, incidenti in serie: quanti guai per l’Asse nord-sud, dove i lavori sono stati fatti a più riprese, eppure l’asfalto sta cedendo. Per chi lo percorre in auto o sulle due ruote è tutta una sollecitazione, al punto che gli stessi autisti delle ambulanze si lamentano.

APPROFONDIMENTI SAN MARCELLO Incidente choc al crossodromo: ragazzo intubato dopo la caduta con la moto

Le insidie sono ovunque e dipendono anche da automobilisti distratti, come quello che l’altro giorno ha imboccato nel verso sbagliato la rampa all’uscita per l’Università di Ingegneria. Un punto maledetto, questo: ogni tanto c’è qualcuno che cade in errore, non si accorge del cartello di divieto di transito (sarà forse il caso di renderlo più visibile, prima che accada qualcosa di grave?) e si immette sulla salita che collega via Bersaglieri d’Italia all’Asse. Ovviamente capita a chi non vive ad Ancona e non ne conosce la viabilità. Risultato: per un soffio non c’è stato un frontale. Un automobilista, di fronte al pericolo, ha bloccato il traffico consentendo allo sbadato conducente che era entrato contromano sulla rampa di completare la manovra da brividi e immettersi sull’Asse, sotto lo sguardo incredulo di tanti che hanno assistito alla scena.

Il pericolo



Ma a costituire un pericolo sono anche le buche, una delle cause - insieme all’asfalto super viscido, quando piove o gela - degli incidenti in serie che si sono verificati nelle ultime settimane. Le ondate di maltempo hanno aggravato la situazione, costringendo il Comune a intervenire sotto le gallerie e nei due tratti conclusivi del viadotto (Baraccola e via Bocconi) per effettuare dei rattoppi d’urgenza. Le buche sono comparse un po’ ovunque: un asfalto maledetto, durato meno del previsto, dato che gli ultimi lavori erano stati eseguiti l’anno scorso. Un guaio per tutti, in particolare per chi deve trasportare i pazienti all’ospedale. «Percorrere l’Asse è diventato un problema - ci racconta un autista del 118 che svolge il servizio nella tratta Osimo-Ancona -. Siamo costretti a fare lo slalom tra le buche per evitare che i pazienti subiscano troppe sollecitazioni. Vorremmo evitare l’Asse, ma non c’è alternativa: significherebbe allungare la strada e perdere tempo nel traffico».