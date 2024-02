ANCONA Il brivido scorre sull’Asse nord-sud alle 9 del mattino. Una persona alla guida di una Fiat Punto imbocca nel senso sbagliato la rampa dello svincolo dell’Università. Una manovra contromano da paura. Tre auto e una moto, una dietro l’altra, riescono per un soffio ad evitare il frontale. Poi l’automobilista folle ha pensato bene di dileguarsi, entrando sull’Asse (dal verso vietato), per proseguire il suo tragitto, come se nulla fosse.

La distrazione

Il suono di clacson e le imprecazioni degli automobilisti che se la sono vista non brutta, di più, hanno fatto da colonna sonora all’incidente di ieri fortunosamente mancato. Non è la prima volta che vengono immortalati questi contromano-choc sul viadotto percorso ogni giorno da migliaia di veicoli. La rampa che conduce verso via Ranieri e alla Facoltà di Ingegneria è la più gettonata dagli automobilisti distratti: ogni tot ce n’è uno che si immette nello svincolo nel senso vietato. Grazie al cielo fino ad oggi è filato tutto liscio, ma questa ormai è diventata una roulette russa. E viene da chiedersi cosa possa fare il Comune per rendere più sicuro lo svincolo: migliorare la segnaletica, ad esempio? Installare dei cartelli più visibili, in modo da creare meno confusione? Ma non è solo in questo punto che il pericolo, a volte, si materializza. L’estate scorsa una comitiva di ragazzi a bordo di un’auto aveva imboccato contromano l’Asse da via Bocconi, di sera. Anche in quel caso, il frontale fu scongiurato per un soffio. Le manovre da incubo sono solo uno dei tanti guai dell’Asse, dove nei giorni scorsi è ripresa la faticosa opera di pulizia da parte del Comune, tra sfalci delle erbacce e rimozione di quintali di rifiuti gettati a margine della carreggiata. Ma intanto, l’asfalto continua a deteriorarsi. Ne è la prova la voragine che si è aperta 4 mesi fa allo svincolo per Vallemiano. La prossima settimana scatteranno i lavori per sistemare lo smottamento che ha causato il cedimento stradale. Per evitare problemi analoghi in futuro, si è deciso di intervenire in maniera definitiva con la realizzazione di un sostegno aggiuntivo in cemento armato. Saranno necessari 55 giorni per completare gli interventi, al costo di 120mila euro. La corsia temporanea per la svolta a destra verrà mantenuta aperta, ma si prevedono inevitabili disagi durante l’allestimento e lo smontaggio del cantiere.