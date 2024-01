Pesaro, chiuse due strade fino all'interquartieri per lavori urgenti di Marche Multiservizi: ecco quando riaprono

PESARO - Disagi momentanei alla viabilità a Pesaro: chiusa la strada che va dalla rotatoria via Belgioioso fino all'Interquartieri. Sul posto, per governare il traffico e dare indicazioni alternative agli automobilisti, c'è la polizia municipale di Pesaro.

Le vie interessate

Le vie interessate, nel dettaglio, sono via Pantano e via Trometta, attualmente chiuse al traffico per lavori urgenti a cura di Marche Multiservizi. Il lavori in questione dovrebbero richiedere circa un'ora di tempo. Quindi è probabilme che per l'ora di uscita dalle aziende l'asse che taglia in due il traffico pesarese sia tornato percorribile.