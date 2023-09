Falconara, frigo spenti, bancone a 22 gradi e cucina da incubo in pescheria: sequestri e migliaia di euro di multa

FALCONARA - Frigo spenti, banco frigo a tempertaura ambiente e cucina senza permesso: è una lunga serie di infrazioni quelle che sono state riscontrate dalle forze dell'ordine in una pescheria del centro di Falconara.

Evade dai domiciliari, la polizia lo rintraccia e gli trova un coltello nella tasca dei jeans: arrestato a Sant'Elpidio a Mare

L'operazione è stata realizzata con il coordinamento del personale della Polizia di Stato e la partecipazione della Squadra Cinofili, dell’Arma dei Carabinieri e della Squadra Intervento Operativo (S.I.O.), della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale. Nella pescheria sono state rilevate molteplici violazioni per ciò che attiene alle norme sulla conservazione del pesce. In particolare tutti i frigoriferi risultavano spenti e la temperatura del banco frigo ove il materiale ittico era esposto al pubblico risultava di 22 gradi. A tale temperatura si crea una proliferazione batterica molto alta in grado di creare danni alla salute.

Sul posto è intervenuto anche il personale del Siaoa dell’Ast di Ancona - igiene alimenti per le verifiche del caso.

Terminate le operazioni il personale procedeva al sequestro di tutto il pesce esposto, pari a 23 kg. Venivano inoltre accertate altre violazioni in quanto il titolare oltre alla vendita del pesce effettuava su richiesta della clientela la cottura dello stesso e per la cui attività non produceva alcuna licenza. Violazione che è punita con una sanzione pari a 5000 euro.