PORTO SAN GIORGIO La Fiera di San Giorgio si conferma l'evento di richiamo di sempre. Nella tarda mattinata di ieri la gente ha iniziato ad arrivare in centro per il canonico giro tra le bancarelle. Dunque successo confermato, determinante è stato il meteo che, nonostante l'abbassamento improvviso delle temperature, dopo la pioggia della notte prima, ha comunque permesso una discreta giornata all'aperto illuminata dal sole.

Buone le presenze nella mattinata di ieri, mentre nel pomeriggio l'orario di punta è stato a partire dalle 16. Come sempre avviene in quest'occasione, la stragrande maggioranza degli avventori proveniva dall'entroterra, come testimoniano i parcheggi sold out nelle vie più prossime al centro e i posteggi pieni anche nelle zone più periferiche della città, come in via XX Settembre a sud. Traffico in tilt all'incrocio con la Strada Fermana in seguito all’incidente stradale di cui riferiamo in un’altra paggina. Alle 200 bancarelle previste inizialmente, se ne sono aggiunte 40 al momento della spunta. Massiccia anche la presenza delle forze dell'ordine, controlli anche contro l’abusivismo commerciale. Soddisfatto l'assessore al Commercio, Giampiero Marcattili: «L'adesione da parte degli espositori - dice - è stata buona. Il riscontro di presenze c'è stato durante tutta la giornata. Il tempo ha tenuto permettendo un discreto risultato. L'affluenza è stata buona anche nel pomeriggio. Un grande ringraziamento va all'ufficio commercio per il lavoro svolto, così come alla polizia municipale. Ringraziamo anche le nostre associazioni locali che hanno aderito, Croce Azzurra, Avis, Associazione Diabetici del Fermano, Protezione civile: le ospitiamo in piazza a titolo gratuito e siamo lieti che aderiscano».

Le aree

Viale Buozzi pieno, con l'esposizione di auto e moto, era pieno anche viale Don Minzoni con il mercatino della Coldiretti. Nel ruolo di artisti di strada a diffondere la brochure c'erano tre ragazze che rappresentavano la primavera e giravano tra le vie del centro. In tanti cercavano le scarpe, anche se di certo, nella giornata di ieri, in pochi se la sono sentita di provare infradito e sandali estivi apparsi sulle bancarelle. «Il discorso - commenta Catiuscia Luciani dell'azienda Mazza - non riguarda tanto le temperature ma il fatto che la crisi è un po' generale. In questo periodo stiamo vendendo bene le sneaker. Non ci possiamo lamentare». Gabriele Zeppilli, alla sua bancarella d'abiti, spiega: «Il tempo è stato clemente. La gente girava ma si sono visti pochi affari. L'affluenza non mi è sembrata altissima. D'altra parte, con questo freddo improvviso in questi ultimi giorni, forse anche la gente da fuori si è mossa poco, vedendo il tempo incerto. Per fortuna, l'affluenza nel pomeriggio è stata maggiore. Ma abbiamo visto scarsi acquisti, nonostante ci troviamo sulla via centrale. Tutto dipende dalla disponibilità economica dei clienti, se uno non ha cerimonie imminenti, vedendo che è freddo, può pensare di posticipare gli eventuali acquisti ancora di qualche settimana». Eppure la corsa agli acquisti c'è stata, con la gente che girava per le vie piene di sacchetti. Sono state prese di mira soprattutto borse e abbigliamento, si guarda ai capi estivi ormai ma anche agli articoli per la casa, quest'anno è tornata anche la bancarella con gli animali domestici che ha catturato come sempre l'attenzione dei più piccoli.