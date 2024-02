PESARO Mercato cittadino e agroalimentare da ieri tutto insieme al San Decenzio. Fino ad ora collocate in piazzale Bachelet le 30 bancarelle di frutta, verdura e di formaggi e salumi sono state spostate dall’area retrostante il Tribunale, al San Decenzio insieme agli altri espositori del mercato. Uno spostamento com passaggi tecnici, logistici e amministrativi che hanno comportato l’installazione di nuovi punti luce, le potature delle piante, una nuova planimetria dei posteggi e una rivisitazione della viabilità e dei parcheggi della zona. Ieri mattina primo giorno e banco di prova per venditori e cittadini che, seppur ancora non abituati e con qualche incertezza in termini di parcheggio, hanno comunque affollato le strade prospicienti il cimitero dove sono state ricollocate le bancarelle.

Lo spostamento

«Oggi (ieri ndr.) è il primo giorno e la gente si deve abituare a ritrovare il suo ambulante di fiducia – spiega Francesco Borgogelli titolare di un banco di frutta e verdura – speriamo bene, il posto non è male e forse essere tutti in un unico posto è meglio». Certo non sono mancate le difficoltà per convincere le persone. «Lo spostamento è stato difficile e con migliaia di polemiche – ricorda Valerio Tamburini responsabile ambulanti di Pesaro – perché spostare un mercato e le abitudini non è facile; tuttavia da quello che vediamo oggi (ieri ndr.) e dalla gente possiamo dire che la mossa strategica di Comune e associazioni di categoria è riuscita».

Proprio l’assessora all’Innovazione e Partecipazione Francesca Frenquellucci spiega che lo spostamento serve «a dare nuovo slancio all’amato appuntamento del martedì e valorizzare le realtà che lo compongono; il progetto è stato condiviso con la città, con il consiglio comunale, le associazioni di categoria, Pesaro Parcheggi, polizia locale e, in particolare, con gli ambulanti che abbiamo incontrato in più occasioni, grazie all’ufficio Attività economiche, per anticipar loro l’obiettivo che ci siamo dati: restituire una visione più uniforme e omogenea di questo importante appuntamento di shopping e socialità che è il mercato cittadino».

La richiesta

Tra i dubbi principali vi era quello dei parcheggi. «La nuova distribuzione degli ambulanti ha permesso di liberare posti auto in piazzale Bachelet. L’area blu “liberata” ospita 85 stalli, che nei giorni di mercato saranno gratuiti per i primi 90 minuti. In questo modo abbiamo regolarizzato anche la sosta del martedì in via La Marca» ha concluso l’assessore. Inoltre restano sempre i nuovi spazi del parcheggio a lato del secondo ingresso del cimitero. «Bisogna regolare meglio la durata del disco orario nei posti prospicienti l’ingresso lato frutta e verdura – fa comunque notare Davide Ippaso della Confesercenti – e chiederemo che nel nuovo parcheggio lato cimitero il disco orario sia di due ore nel giorno del martedì, per far si che ci sia una maggiore rotazione per chi viene al mercato senza dover trovarsi posti occupati da chi parcheggia il camper per settimane intere o l’auto per andare in centro».