PORTO SAN GIORGIO Fiera di San Giorgio, attesi oltre 200 ambulanti nella giornata di oggi per la XXV edizione. Artisti itineranti, espositori e il mercato di Campagna Amica animeranno la giornata. Giornata che, anche stando alle app meteo, si annuncia incerta e con qualche precipitazione piovosa che forse si diraderà intorno alla fine della mattinata, fino a consentire lo svolgimento tranquillo di quella che è a tutti gli effetti la manifestazione più importante dell'anno.

La storia

Le celebrazioni in occasione del patrono sono sempre molto sentite in tutta la città, per i residenti in primis ma non solo, visto e considerato che l'evento fa da traino a tutta la stagione primaverile. Sono infatti previste numerose presenze in città nella giornata di oggi, con l'assalto ai parcheggi fin dalla prima mattinata, con gente proveniente soprattutto dall'entroterra e dai paesi limitrofi per una delle più grandi fiere su piazza del territorio. Tra l'altro, i visitatori potranno usufruire del servizio bus navetta, che collegherà i vari parcheggi cittadini con l’area espositiva dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30.

Come tutti sanno, la fiera di San Giorgio, rappresenta una grande occasione commerciale. In primo piano abbigliamento, scarpe, borse, ci sarà la scelta fra gli espositori da parte di chi vorrà trovare il prezzo migliore e magari rifarsi il guardaroba per la nuova stagione. Abbigliamento ma anche tanto altro, dall'hobbistica, ad articoli di ferramenta e generi per la casa, fino alla vendita di dispositivi d'avanguardia per pulire la casa che in queste occasioni riscuotono sempre un certo successo di pubblico. Sono appunto attesi oltre 200 ambulanti che aumenteranno dopo la spunta che verrà fatta questa mattina alle 9. Nelle prime ore della giornata si sono sistemati negli spazi predefiniti nelle vie del centro cittadino. Secondo il programma, la fiera è impreziosita da sei espositori di auto su viale Buozzi provenienti dalle concessionarie, oltre alle associazioni locali e delle onlus del territorio che come sempre riempiranno la piazza. Viale Don Minzoni vedrà la collocazione degli stand del mercatino Campagna Amica di Coldiretti. Con la fiera, l'amministrazione ha deciso di unire tradizione e promozione.

Il piano

«La positiva esperienza avuta con la Fiera d’autunno - commenta l’assessore al Turismo e commercio Giampiero Marcattili - ci ha consigliato di confermare la presenza di artisti di strada, che animeranno le vie della manifestazione distribuendo il programma della settimana dedicata al patrono. Sono soddisfatto, speriamo che il tempo tenga. L'organizzazione c'è stata. Abbiamo replicato i risultati dell'anno scorso, se il tempo tiene, ci sono gli stessi nomi dell'anno scorso. Sappiamo che si tratta di un momento commerciale importante per la città e per tutto il tessuto commerciale. Oltre che per la fiera in se stessa che apre i festeggiamenti del patrono, è anche una vetrina e rappresenta indotto per tutta la città. L'evento in sé porta un'affluenza tale che tutta Porto San Giorgio viene coinvolta. Così, cogliamo l'occasione per diffondere la nostra brochure facendo girare gli artisti di strada».