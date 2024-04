PORTO SANT'ELPIDIO Si formano i nuovi poliziotti a Porto Sant’Elpidio, guai a chiamarli vigili urbani, sono molto di più. Collaborano nelle inchieste, avviano le investigazioni, pattugliano il territorio contro lo spaccio, la criminalità, sono preziosi per la Prefettura, la Questura, i Carabinieri. Non ci sono solo fischietto e paletta per l'alt sulle strade. Ci sono gli esperti a 360° e a Porto Sant’Elpidio ha preso corpo una realtà molto interessante: l'Accademia di polizia locale nelle Marche, presidente regionale è il maggiore Benedetto Crescenzi, che da quando è andato in pensione nel 2008 si dedica anima e corpo a radunare i colleghi.

L’appuntamento

Alla sala polivalente Beniamino Gigli in piazza Garibaldi si è svolto il corso di formazione per la polizia municipale organizzato da Apl Marche. «Un incontro importante – dice l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina –: si è parlato di videosorveglianza, un argomento molto sentito. Tanti hanno partecipato grazie all’iniziativa organizzata dal maggiore Crescenzi e dal vicecomandante della municipale Spartaco Galieni».

Un incontro per parlare di sicurezza, dai controlli in strada alle verifiche delle auto in transito, comprese quelle in giro senza assicurazione, approfondendo il dibattito sulla videosorveglianza, sempre più indispensabile non solo nei casi di criminalità diffusa ma anche nelle situazioni che incidono sulla percezione di sicurezza come risse, aggressioni, vandalismi. Alla fine del corso sono anche stati rilasciati a tutti i partecipanti gli attestati che hanno potuto fare tesoro dei vari interventi. Relatori Giuseppe Conte del sindacato dei Carabinieri Siulcc, Michele Pradella della Software Engineer Selea, esperto del sistema di lettura targhe, Franco Valentini patron di Selea, Raffaele Zaccarini del comando della polizia municipale di Milano. A moderare il dibattito è stato Galieni, vicecomandante della polizia elpidiense. E' stato un successo in termini di partecipazione.

Il bilancio

«Con vero piacere ho portato i saluti dell'amministrazione comunale all'evento organizzato dall'Accademia della polizia locale che ha coinvolto tantissimi agenti di pubblica sicurezza nella nostra città – dice il vicesindaco Andrea Balestrieri – grazie al maggiore a riposo Crescentini, al vice comandante Galieni e a tutti i relatori che hanno reso possibile una mattinata veramente interessante».