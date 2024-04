MACERATA Stretta dei carabinieri nei controlli su strada, durante la scorsa settimana quattro uomini sono stati denunciati a vario titolo per guida in stato di ebbrezza, spaccio e porto di armi e oggetti atti ad offendere, mentre in cinque sono stati segnalati alla prefettura in qualità di assuntori di droga. L’attività dei carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti ha visto impegnate numerose pattuglie che hanno accertato e contestato diverse infrazioni al codice della strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’omessa revisione periodica, l’utilizzo del cellulare durante la guida e la mancanza di documenti di circolazione.

I dettagli

Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e le patenti sono state ritirate. Il primo a incappare nei controlli dei militari della Sezione Radiomobile è stato un 27enne di Macerata controllato la notte del 10 aprile in via Gigli alla guida della sua Mini Cooper, aveva un tasso alcolemico pari a 1,63 grammi per litro. Il secondo denunciato è un 62enne di Monte San Giusto coinvolto in incidente con feriti avvenuto alle prime ore del mattino del 29 marzo scorso. All’esito dei controlli effettuati all’ospedale di Civitanova, l’uomo è risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a 1,50 grammi per litro. La patente, che era stata già ritirata dai militari in attesa dell’esito degli esami, è stata trasmessa alla prefettura per i competenti provvedimenti amministrativi mentre il 62enne, lo scorso 12 aprile, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Aveva un tasso pari a 1 g/l invece il 63enne fermato la notte del 13 aprile scorso a Sforzacosta mentre era alla guida di una Citroen Picasso e, sebbene di poco, era comunque superiore al limite consentito quindi anche per lui è scattata la denuncia. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga un marocchino 60enne residente nella città calzaturiera. L’uomo era stato fermato il pomeriggio del 10 aprile scorso mentre era alla guida di una Peugeot. A bordo c’era anche una 20enne italiana residente nella provincia di Fermo. Il marocchino è stato trovato in possesso di circa due grammi di hashish e di un coltellino intriso di droga, mentre la donna aveva due piccole dosi, una pari a 1,30 grammi di hashish e una di 0,50 grammi di cocaina.

La sostanza

Successivamente, con il cane antidroga della Guardia di finanza di Civitanova, è stata eseguita una perquisizione a casa dell’uomo dove sono stati trovati altri 5 grammi di hashish e materiale usato per il confezionamento delle dosi. Il marocchino è stato deferito alla Procura per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per il porto ingiustificato del coltellino, mentre la donna è stata segnalata alla Prefettura. Le altre segnalazioni alla Prefettura per consumo di droga sono state effettuate dalle pattuglie della Sezione radiomobile di Macerata e riguardano due 19enni residenti a Mogliano e Morrovalle, un 23enne di Macerata, un 46enne di Treia, tutti italiani, e un 42enne indiano che vive a Tolentino. I primi tre avevano piccole quantità di hashish (5 grammi totali circa), gli altri due, piccole dosi di eroina (3,35 grammi totali).