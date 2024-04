FERMO Weekend di controlli straordinari interforze nel Fermano, in particolare lungo la fascia costiera, quelli disposti dal questore di Fermo. Impegnate le pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza, con il contributo dell’unità cinofila e della polizia locale di Porto Sant’Elpidio. Divise in azione con posti di controllo lungo le principali arterie stradali, in primis la Statale 16, come nei luoghi di aggregazione. Complessivamente identificate più di 200 persone e 85 veicoli.

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Simboli anarchici e scritte offensive sui muri della sede della Lega Fermo LE FOTO

Diffuso il movimento, con tanta gente in giro, approfittando di temperature quasi estive, sul litorale come nelle aree interne. A Lido Tre Archi, nuova segnalazione di occupazione abusiva di un appartamento in via Paleotti. I poliziotti, intervenuti anche con la scientifica, hanno accertato la forzatura di una porta blindata. Ignoti avevano bivaccato in casa. La proprietaria dell’immobile, arrivata con un fabbro, ha provveduto a mettere in sicurezza l’immobile. Ma c’era ancora da fare per le forze dell’ordine nello stesso condominio, perchè i cani antidroga delle Fiamme gialle hanno fiutato la presenza di stupefacenti. I militari hanno seguito i due segugi, che li hanno condotti ad una cassetta postale. All’interno c’erano 8 palline termosaldate di eroina, 6 di cocaina e 4 stecche di hashish.

La ricerca

Nell’appartamento corrispondente, alla cassetta i poliziotti hanno trovato due ventenni extracomunitari, entrambi con precedenti numerosi, anche per droga. Uno dei due teneva nel marsupio altre dosi, confezionate allo stesso modo. Entrambi sono stati denunciati, con l’ordine di lasciare il quartiere per 48 ore. La mattina dopo, le pattuglie sono tornate sul posto ed uno dei due stranieri era ancora lì, con un’altra stecca di hashish, facendo scattare un’altra sanzione. Un altro controllo ha interessato invece la provinciale 87 in contrada San Lorenzo a Fermo. Gli agenti hanno notato un’auto parcheggiata in modo anomalo e mentre invertivano la marcia per avvicinarsi, hanno visto la vettura involarsi, avviando così un inseguimento. L’automobilista sfrecciava per le strade con manovre pericolose fino a quando, in contrada Storno, le pattuglie sono riuscite a fermarlo. Guidava un quarantenne fermano senza patente.

I danni

L’ultimo intervento, nel cuore della notte, ha interessato il centro del capoluogo. Una donna stava danneggiando dei veicoli parcheggiati in piazza del Popolo. La signora, quarantenne del posto, evidentemente agitata, ha rifiutato l’intervento del 118. E’ finita con una multa per ubriachezza molesta in luogo pubblico, poi un amico l’ha riportata a casa.